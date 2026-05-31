В Госдуме объяснили смысл ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе в «Лентой.ру» назвал удар по энергоблоку Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «жестом отчаяния» президента Украины Владимира Зеленского.

По словам парламентария, такие атаки теперь будут постоянными, потому что лидер республики понимает, что все заканчивается не в его пользу. Колесник считает, что таким способом украинский президент пытается втянуть в конфликт Европу и США, чтобы они помогли ему отделаться наименьшими потерями.

«Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи — бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж: либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем», — выразил свою точку зрения депутат.

30 мая гендиректор «Росатома», куда входит станция, Алексей Лихачев заявил, что боевой дрон попал в здание машинного зала ЗАЭС и детонировал. Оборудование внутри помещения не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. На следующий день ВСУ атаковали транспортный цех станции. Там были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».

Ранее был назван самый потенциально опасный объект в зоне конфликта на Украине.

 
