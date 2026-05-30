Назван самый потенциально опасный объект в зоне конфликта на Украине

Запорожская атомная электростанция (АЭС) остается самым потенциально опасным объектом в зоне конфликта между РФ и Украиной. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил директор инфраструктурного объекта Юрий Черничук.

Как он сказал, вокруг ЗАЭС по-прежнему ведутся боевые действия, хотя этого делать нельзя. Специалист подчеркнул, что последствия от ударов украинских войск по Донецку и электростанции будут разными. В первом случае велика вероятность, что пострадает очень много людей, а инфраструктура будет разрушена.

«Но возможные радиационные последствия от удара по атомной станции, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго», — пояснил Черничук.

В связи с этим директор вспомнил об авариях на Чернобыльской АЭС и японской АЭС «Фукусима-1». По его словам, негативные последствия тех происшествий наблюдаются даже спустя десятки лет.

27 мая Энергодар, который является городом-спутником ЗАЭС, подвергся беспрецедентной атаке. Сообщившая об этом директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина рассказала, что украинские дроны нанесли многочисленные удары по населенному пункту. Местные жители услышали не менее 50 взрывов. В результате часть Энергодара осталась без связи и электроэнергии.

Ранее Вооруженные силы Украины резко нарастили атаки на Запорожскую АЭС.

 
