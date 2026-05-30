В ВС РФ объяснили, почему ВСУ стали реже применять низколетящие беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали крайне редко применять для ударов по России низколетящие беспилотники типа «Лютый», поскольку они сразу сбиваются российскими FPV-перехватчиками «Елка». Об этом сообщил командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот, передает ТАСС.

Беспилотник «Лютый» несет в себе от 30 до 60 кг тротила, дальность его полета достигает 1 500 км, но он может подниматься до 600 м. Чаще всего сейчас украинские военные используют дроны «Бобер» и «Чайка», высота полета которых достигает до 1 100 м, рассказал военнослужащий.

Кот добавил, что также опасны беспилотники-«ждуны», которые могут спрятаться в кустах на дороге. При обнаружении машины или военной техники они поднимаются и наносят прямой удар.

Созданный в Москве дрон-перехватчик «Елка» оснащен встроенной системой искусственного интеллекта. Их применение позволяет уменьшить расход дорогостоящих ракет ПЗРК при уничтожении украинских беспилотников.

Ранее российские перехватчики «Елка» заставили ВСУ поднять высоту полета дронов до более чем одного километра.