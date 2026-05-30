В Армавире потушили пожар на нефтебазе, загоревшейся из-за атаки БПЛА

Огнеборцы ликвидировали пожар на атакованной дронами нефтебазе в Армавире

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на территории перевалочной нефтебазы в Армавире. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В заявлении подчеркивается, что никто из людей не пострадал.

«На месте работали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России», — отмечается в тексте.

В ночь на 30 мая Армавир подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти города рассказали, что в результате налета объект ООО «Южная нефтяная компания» получил повреждения. На территории нефтебазы начался пожар, его достаточно быстро локализовали. На фоне случившегося администрация населенного пункта призвала жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

29 мая в городе Темрюк в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на территории морского порта. На место происшествия выезжали 47 сотрудников экстренных служб, они задействовали 14 единиц техники. Оперативный штаб региона уточнил, что никто не пострадал.

Ранее в Волгоградской области после атаки украинских БПЛА загорелось химическое предприятие.