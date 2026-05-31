В Саратовской области ввели режим опасности БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — написал он.

Губернатор отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Режим опасности БПЛА объявили сразу в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской и Липецкой областях, а также в Крыму.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее Хинштейн рассказал об атаках беспилотников ВСУ на Курскую область.