Хинштейн рассказал об атаках беспилотников ВСУ на Курскую область

Александр Кряжев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили 63 украинских беспилотника за минувшие сутки над Курской областью. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, также Вооруженные силы Украины (ВСУ) 77 раз применили артиллерию по отселенным районам. Два раза дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района поврежден фасад частного дома, посечена легковая машина. Люди не пострадали, уточнил Хинштейн.

До этого сообщалось, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории промышленной зоны в Ульяновске.

Также в ночь на 30 мая Армавир в Краснодарском крае подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Власти города рассказали, что в результате налета объект ООО «Южная нефтяная компания» получил повреждения. На территории нефтебазы начался пожар, его достаточно быстро локализовали.

Ранее один человек пострадал из-за падения обломков дрона на Кубани.

 
