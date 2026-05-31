В Самарской области ввели режим беспилотной опасности

В Самарской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

«На территории Самарской области действует режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Сигнал «Беспилотная опасность» объявили также в Мордовии, Ставропольском крае, Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает об опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах установлены два уровня опасности: красный (чрезвычайная) и желтый (потенциальная). Для оповещения используются сирены, речевые сообщения, Push-уведомления и сообщения в официальных каналах.

При атаке дронов рекомендуется найти надежное укрытие — здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон, лучше всего подвал или внутреннюю комнату без окон. Если укрытия нет, нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Следует внимательно слушать указания властей и экстренных служб, а также подготовить запас воды, пищи, аптечку, фонарик и батарейки.

Ранее на северо-востоке Украины прогремел взрыв.