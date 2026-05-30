CNBC: на Украине протестировали на поле боя человекоподобных роботов из США

Американская компания Foundation Future Industries, которая имеет связи с семьей президента США Дональда Трампа, провела испытания человекоподобных роботов на линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Этот стартап уже протестировал своих человекоподобных роботов на Украине и планирует в ближайшее время внедрить свою технологию в вооруженные силы США», — говорится в материале.

Американская компания в начале 2026 года отправила два Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации, что, по данным Foundation Future Industries, стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.

Кроме того, стартап намерен направить на территорию республики новые, усовершенствованные устройства, которые получили название Phantom 2. Эти роботы будут обладать «сверхчеловеческими способностями» и вдвое большей грузоподъемностью.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что мир на Украине настанет быстрее, если союзники Киева перестанут поставлять республике оружие.

26 мая глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Европа превратила Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом».

Ранее Россия узнала о разработке США и Украиной оружия массового поражения.