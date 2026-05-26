В ФСБ заявили о превращении Украины в полигон для испытаний оружия

Европа превратила Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом». Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, находясь под плотной опекой Запада, Украина стала серьезным дестабилизирующим фактором на пространстве Содружества.

Помимо этого, европейские покровители превратили республику в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против РФ, добавил Бортников.

»... ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим... под лживые обещания скорого принятия в ЕС», — отметил глава ФСБ.

Кроме того, Бортников полагает, что коллективный Запад стремится к тому, чтобы остановить интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и подорвать страны — члены изнутри.

Ранее была сорвана попытка Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.