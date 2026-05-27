Петренко: СК узнал о разработке биологического оружия при участии Украины и США

Следственный комитет России располагает информацией о разработке при участии министерства здравоохранения Украины и финансовой помощи США биологического оружия массового поражения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

Отмечается, что эти данные были получены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2022 году по ст. 355 уголовного кодекса РФ (разработка, производство, накопление оружия массового поражения).

Петренко уточнила, что речь идет о применении в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, тулеремии, которые относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов заявил, что западные страны продолжают создавать по всему миру сеть законспирированных биологических лабораторий. По его словам, растет использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства.

Ранее ФСБ России обвиняла НАТО в разработке биологического оружия в разных регионах мира.