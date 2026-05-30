Иран ударил по авиабазе США в Кувейте, есть раненные

Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

Иран ударил ракетой по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, которую использует ВВС США. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник издания отметил, что кувейтским силам противовоздушной обороны удалось перехватить баллистическую ракету «Фатех-110», но обломки ракеты попали на авиабазу, в результате чего ранения получили несколько американских военнослужащих. Издание отмечает, что также были повреждены два ударных беспилотника MQ-9 Reaper.

29 мая спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил в соцсети X, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

Он пояснил, что Исламская Республика не верит в гарантии и слова, а только в действия. По его словам, победителем в соглашении всегда становится тот, кто «готов к войне на следующий день».

28 мая Иран и США обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, а Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США.

Ранее в Пентагоне заявили, что США примут любую сделку с Ираном.

 
