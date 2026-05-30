Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Пентагоне заявили, что США примут любую сделку с Ираном

Хегсет: США сочтут хорошей любую сделку с Ираном
Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сочтут любую сделку с Ираном хорошей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любая сделка будет хорошей, отличной. И он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru) проявляет терпение на пути к достижению этого», — поделился министр.

По его словам, Трамп лично сказал ему о своем намерении проявить терпение.

29 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон не согласовал с Тегераном вопросы по атомной программе и открытию Ормузского пролива.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив необходимо немедленно открыть для беспрепятственного судоходства без каких-либо пошлин.

Также, по словам Трампа, Ирану следует приступить к обезвреживанию морских мин в данном районе.

При этом Вашингтон намерен извлечь ядерные материалы, которые, как уточнил американский лидер, находятся глубоко под землей после ударов США.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

Ранее Трамп заявил, что скоро примет окончательное решение по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!