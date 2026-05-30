В Пентагоне заявили, что США примут любую сделку с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сочтут любую сделку с Ираном хорошей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любая сделка будет хорошей, отличной. И он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru) проявляет терпение на пути к достижению этого», — поделился министр.

По его словам, Трамп лично сказал ему о своем намерении проявить терпение.

29 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон не согласовал с Тегераном вопросы по атомной программе и открытию Ормузского пролива.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив необходимо немедленно открыть для беспрепятственного судоходства без каких-либо пошлин.

Также, по словам Трампа, Ирану следует приступить к обезвреживанию морских мин в данном районе.

При этом Вашингтон намерен извлечь ядерные материалы, которые, как уточнил американский лидер, находятся глубоко под землей после ударов США.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

Ранее Трамп заявил, что скоро примет окончательное решение по Ирану.