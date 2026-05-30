Губернатор раскрыл последствия ночной атаки на Ростовскую область

Слюсарь: в Таганроге ранены два человека после попадания БПЛА в дом

Два человека пострадали в результате попадания беспилотника в частный жилой дом в Таганроге. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, атака произошла в ночь на субботу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, врачи проводят все необходимые мероприятия.

Слюсарь также сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки беспилотники были уничтожены над Таганрогом, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области.

Кроме того, в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района после падения обломков БПЛА загорелась газовая труба в одном из домов. В результате были повреждены крыша и остекление здания. Жителей эвакуировали, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В селе Боцманово Неклиновского района повреждения получили окна двух жилых домов. По данным губернатора, никто не пострадал.

Кроме того, в Таганроге в результате налета беспилотников вспыхнули танкер и резервуар с топливом. Пожар удалось оперативно ликвидировать и не допустить утечки нефтепродуктов.

Ранее обломки сбитых БПЛА попали в промышленные объекты в Ярославской области.