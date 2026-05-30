Шесть беспилотников атаковали Тульскую область ночью

Миляев: силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников над Тульской областью

Шесть дронов уничтожено в ночь на 30 мая средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тульской областью. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона уточнил, что по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ночью беспилотную опасность ввели в Тульской и Пензенской области. В 5.41 по московскому времени ограничения в этих областях были сняты.

В ночь на 30 мая в аэропортах Калуги и Тамбова были введены временные ограничения. Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале уточнил, что «ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов».

Ранее на Ямале впервые объявили ракетную опасность.