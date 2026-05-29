На Ямале впервые объявлена ракетная опасность

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает правительство региона, передает «Интерфакс».

«Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность», — говорится в публикации.

С такой ситуацией регион сталкивается впервые. Он находится в более чем 2000 км от Украины. Власти призвали жителей сохранять спокойствия, не покидать помещения и находиться подальше от окон.

До этого полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил, что на территории всех шести регионов округа объявили режим ракетной опасности. Помимо ЯНАО, он действует в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО.

По словам полпреда, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В начале мая в Чувашии в результате атаки ВСУ не выжили два человека, десятки людей пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по региону применялись крылатые ракеты «Фламинго», которые якобы преодолели более 1,5 тыс. км.

