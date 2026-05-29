Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

На Ямале впервые объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность впервые объявили в ЯНАО
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает правительство региона, передает «Интерфакс».

«Внимание: на Ямале и в соседних регионах объявлена ракетная опасность», — говорится в публикации.

С такой ситуацией регион сталкивается впервые. Он находится в более чем 2000 км от Украины. Власти призвали жителей сохранять спокойствия, не покидать помещения и находиться подальше от окон.

До этого полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил, что на территории всех шести регионов округа объявили режим ракетной опасности. Помимо ЯНАО, он действует в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО.

По словам полпреда, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В начале мая в Чувашии в результате атаки ВСУ не выжили два человека, десятки людей пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по региону применялись крылатые ракеты «Фламинго», которые якобы преодолели более 1,5 тыс. км. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский намекнул, что Запад мешает Украине производить ракеты.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!