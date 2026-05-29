В Минобороны назвали количество сбитых за 12 часов БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские военные уничтожили данные аппараты в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

29 мая в Минобороны сообщили, что средства ПВО за неделю сбили 44 управляемые авиационные бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 2628 дронов.

В этот же день командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот» заявил, что использование российских FPV-перехватчиков «Елка» вынудило ВСУ изменить тактику применения беспилотников и увеличить высоту их полета до более чем одного километра.

Ранее Белоусов осмотрел украинские БПЛА, сбитые российскими дронами-перехватчиками «Елка».