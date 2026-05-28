Война США и Израиля против Ирана
Белоусов осмотрел украинские БПЛА, сбитые российскими дронами-перехватчиками «Елка»

Министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел украинские беспилотники, сбитые дронами-перехватчиками «Елка», в ходе посещения группировки войск «Запад». Это следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

Белоусову показали сбитые «Елками» трофейные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа, а также различные БПЛА, используемые российскими военнослужащими.

«Елка» — портативный дрон-перехватчик, который предназначен для борьбы с беспилотниками методом прямого тарана на высокой скорости. Он не подвержен действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе посещения «Запада» Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях войск на линии соприкосновения и характере действий противника. В частности, речь шла об особенностях применения ударных беспилотников и дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам. Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА, а также темпы продвижения группировки «Запад».

Он поблагодарил за работу командный состав подразделений группировки и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Ранее Путин отметил эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис».

 
