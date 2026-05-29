Песков заявил об осведомленности Путина по поводу инцидента с БПЛА в Румынии

Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Президент России Владимир Путин знает об инциденте с беспилотником в Румынии. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«А как вы думаете? Утаили?» — иронично спросил Песков, отвечая на вопрос, доложили ли Путину об инциденте с БПЛА.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание беспилотного летательного аппарата в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Газета Bild написала, что Североатлантический альянс проведет экстренное заседание после случившегося в Румынии. Журналисты ссылаются на заявление президента Финляндии Александра Стубба в соцсети Х о том, что «этот вопрос будет рассмотрен на совместном заседании».

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.