Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Песков заявил об осведомленности Путина по поводу инцидента с БПЛА в Румынии

Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин знает об инциденте с беспилотником в Румынии. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«А как вы думаете? Утаили?» — иронично спросил Песков, отвечая на вопрос, доложили ли Путину об инциденте с БПЛА.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание беспилотного летательного аппарата в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Газета Bild написала, что Североатлантический альянс проведет экстренное заседание после случившегося в Румынии. Журналисты ссылаются на заявление президента Финляндии Александра Стубба в соцсети Х о том, что «этот вопрос будет рассмотрен на совместном заседании».

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!