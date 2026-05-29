НАТО собирается на экстренное заседание из-за падения БПЛА в Румынии

Bild: НАТО планирует созвать экстренное заседание из-за падения БПЛА в Румынии
Североатлантический альянс (НАТО) проведет экстренное заседание после попадания беспилотника в жилой дом в Румынии. Об этом пишет газета Bild.

Она ссылается на заявление президента Финляндии Александра Стубба в соцсети Х о том, что «этот вопрос будет рассмотрен на совместном заседании». Других деталей финский лидер или газета не приводят.

До этого министр иностранных дел Румынии Оана Цойу назвала инцидент с попаданием беспилотника в жилой дом на границе с Украиной поводом для применения 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками.

Она также сообщила, что в течение дня президент Румынии сделает все необходимые заявления. Глава МИД отметила, что вместе с министром обороны находится в постоянном контакте с союзниками, а генсек НАТО Марк Рютте получил всю необходимую информацию.

Ранее Украина потребовала большей помощи после попадания БПЛА в дом в Румынии.

 
