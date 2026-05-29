Российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии

Инцидент с падением БПЛА на жилой дом в румынском городе Галац является провокацией, организованной Украиной. Об этом «Газете.Ru» заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.



«Это чистейшая провокация со стороны Украины. Дело в том, что Еврокомиссия и Евросоюз постоянно поддерживают градус напряжения в отношении России, пытаясь выставить ее агрессором, коварной страной, которая готова напасть в любую минуту на Европу, на любое из европейских государств. Все отлично знают о том, что все беспилотники, все провокации — это дело рук Украины», — подчеркнул он.



По словам военного, не исключено, что отдельные государства Европы помогают Киеву в организации подобного рода провокаций.



В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.



Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно предпринять ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

