Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о селах Бударки и Караичное. На этом направлении действуют бойцы группировки «Север».

По информации Минобороны, за прошедшую неделю в зоне ответственности «Севера» противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль основные трассы снабжения украинских войск на Липовецевском направлении. Он отметил, что российским бойцам удалось на 2 км продвинуться в расположенных здесь лесополосах.

В этот же день в российском Минобороны заявили, что военнослужащие группировки «Север» в ходе боев установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области.

Ранее заградотряд ВСУ ликвидировал отступавших солдат в Харьковской области.