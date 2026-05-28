Российские войска взяли под контроль трассы снабжения ВСУ в одной из областей

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль основные трассы снабжения украинской армии на липцевском направлении в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, его слова приводит ТАСС.

«На липцевском направлении фиксируется продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в лесополосах до 2 км, а также взятие под огневой контроль основных трасс снабжения Вооруженных сил Украины», — сказал он.

Также Лисняк сообщил, что с начала 2026 года украинская армия потеряла на Харьковском направлении более 33 тыс. военнослужащих, а также около 600 единиц техники. По его информации, среднесуточные потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили от 190 до 230 человек. В тыловой зоне Харьковской области было уничтожено 35 объектов военной инфраструктуры.

