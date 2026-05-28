Минобороны: ВС РФ установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады национальной гвардии в районах Рубежного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя в Харьковской области.

До этого российские военные взяли под контроль село Воздвижевка в Запорожской области.

26 мая Минобороны России сообищило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области.

Ранее экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области.