Украинские бойцы не смогли отступить из Харьковской области из-за заградотряда

Бойцы заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали сослуживцев, пытавшихся отступить в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, инцидент произошел в селе Караичное.

«Группа военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ была <...> (уничтожена. — «Газета.Ru») собственными «побратимами» при попытке бегства с занимаемых позиций», — рассказал он.

28 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под огневой контроль основные трассы снабжения украинских войск на Липовецевском направлении. Как он отметил, российским бойцам удалось на 2 км продвинуться в расположенных здесь лесополосах.

В тот же день министерство обороны РФ объявило, что военнослужащие страны установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. В соответствующих боях участвовали солдаты группировки российских войск «Север».

Ранее были раскрыты потери ВСУ в Харьковской области с начала 2026 года.

 
