В Румынии возбудили уголовное дело после взрыва беспилотника

В Румынии возбуждено уголовное дело по факту взрыва беспилотника в центре города Галац. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, расследование ведется по статьям об уничтожении имущества и покушении на убийство.

Город Галац находится недалеко от границы с Одесской областью Украины. В ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилой дом. От удара загорелась квартира на десятом этаже. По предварительной информации, травмы получили двое жильцов.

После этого инцидента Бухарест вызвал российского посла. По словам главы румынского МИД Оаны-Сильвии Цыу, произошедшее в Румынии расценивают как грубое нарушение международного права и национального воздушного пространства. Она также сообщила, что ранее на территории страны уже 47 раз находили обломки упавших дронов.

Кроме того, Румыния проинформировала союзников по НАТО и обратилась к ним с просьбой ускорить передачу средств для борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что Румыния пересмотрит отношения с Россией после инцидента с дронами.