Румыния после атаки БПЛА решила купить системы защиты от дронов

Румыния в ближайшие часы заключит контракт на поставки систем защиты от БПЛА

Румыния решила закупить средства защиты от беспилотников сразу после инцидента с дронами в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Илие Болоян, передает Reuters.

«Румыния в течение нескольких часов подпишет контракт, который обеспечит ее средствами защиты от беспилотников в рамках программы ЕС SAFE (европейский фонд, созданный для содействия оборонным инвестициям — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работали подразделения экстренных служб и сотрудники МВД. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что инцидент оправдывает применение 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками.

Ранее сообщалось, что Румыния пересмотрит отношения с Россией после инцидента с дронами.