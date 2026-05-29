Румыния захотела воспользоваться статьей НАТО после попадания БПЛА

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу назвала инцидент с попаданием беспилотника в жилой дом на границе с Украиной поводом для применения 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками. Ее слова приводит Digi 24.

«Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением», — сказала Цойу.

Она также сообщила, что в течение дня президент Румынии сделает все необходимые заявления. Глава МИД отметила, что вместе с министром обороны находится в постоянном контакте с союзниками, а генсек НАТО Марк Рютте получил всю необходимую информацию.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

На месте работали подразделения экстренных служб и сотрудники МВД. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

Ранее генсек НАТО связался с властями Румынии после попадания БПЛА в жилой дом.