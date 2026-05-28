На юге Ирана средства ПВО сбили беспилотник США

Mehr: средства ПВО сработали по воздушным целям на юге Ирана

В иранской провинции Бушер произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Mehr.

По информации журналистов, звуки взрывов в городе Джам связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) по воздушным целям.

В то же время иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана успешно перехватили американский беспилотный летательный аппарат. По словам источника, перехват был произведен путем запуска по дрону зенитной ракеты.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

