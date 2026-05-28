В ДНР беспилотники ВСУ ударили по машине с сотрудниками коммунального предприятия

Пушилин: три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» не выжили при атаке ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске в Донецкой народной республике (ДНР) трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса» получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

По его словам, еще один мужчина получил тяжелые ранения и направлен в больницу в Горловке.

«Четвертый сотрудник — мужчина 1982 г.р. получил крайне тяжелые ранения. За его жизнь борются горловские медики», — написал Пушилин.

В своем сообщении глава республики отметил, что из-за атаки со стороны Украины также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники и легковой автомобиль.

До этого в Донецке ВСУ нанесли удар дронами по трамвайному депо в Куйбышевском районе. С места атаки изъяты фрагменты беспилотников и отправлены на экспертизу.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.