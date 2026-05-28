В Донецке беспилотники атаковали трамвайное депо

РИА Новости: три дрона ударили по трамвайному депо в Донецке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по трамвайному депо в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили РИА Новости следственных органах.

Собеседник агентства рассказал, что на месте происшествия уже производится осмотр и фиксация последствий атаки. С места атаки изъяты фрагменты беспилотников и отправлены на экспертизу.

«В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства», — рассказал он.

До этого стало известно, что накануне в Донецкой народной республике (ДНР) под удар беспилотника попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «МакеевкаСевастополь».

15 мая украинский беспилотник атаковал Дом культуры в Шахтерске. Как сообщил глава городской администрации Александр Шатов, в момент удара в здании находилось около 50 человек, семеро пострадали.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по инфраструктуре Украины.

 
