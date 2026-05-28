Ветерану СВО с инвалидностью отказали в выплате

Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью
Во Владимирской области чиновники отказали в выплате бойцу СВО с инвалидностью второй группы. Об этом сообщили в Муромском городском суде.

Несмотря на то, что мужчина участвовал в боевых действиях как доброволец ЧВК и был награжден медалью «За отвагу», власти оспаривали статус его ранения.

В ходе разбирательства военнослужащему пришлось доказывать, что полученная огнестрельная травма является военной, после чего суд встал на его сторону и постановил назначить выплаты с даты обращения.

До этого бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что бойцы специальной военной операции (СВО) не всегда получают выплаты своевременно. Задержки чаще всего связаны с долгими решениями вопросов о направлении бойцов на военно-врачебную комиссию, а также с восстановлением документов, включая удостоверения участника и ветерана боевых действий.

Ранее в Татарстане бойцу СВО отказали в выплатах на детей из-за отчества.

 
