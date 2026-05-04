В Татарстане бойцу СВО отказали в выплатах на детей из-за отчества

В Казани бойцу СВО Виталию Тазитдинову отказали в выплатах на детей. Переехавшая из Казахстана семья столкнулась с бюрократическими сложностями и теперь вынуждена в суде доказывать, что отец семейства и военный, который служит на Донецком направлении – это один человек. Подробности выяснил RT.

42-летний уроженец Казахстана со своей семьей переехал в Россию в 2022 году. Первые трудности начались на этапе подачи на гражданство – срок действия загранпаспорта мужчины уже истекал, для замены документа требовалась регистрация на территории Казахстана. Однако семья возвращаться не планировала и на момент переезда в Казань прописки в своей стране не имела, оказавшись таким образом в бюрократическом тупике.

В феврале этого года мужчина заключил контракт с Минобороны по действующему российскому ВНЖ, в котором прописаны его имя и фамилия. Отчества в документе нет, так как он оформлялся на основании казахстанского загранпаспорта, где оно не предусмотрено. Таким образом, в военном билете и контракте указаны те же данные, что в загранпаспорте.

Именно отсутствие отчества стало основанием для отказа семье в выплатах на детей, положенных постановлением кабмина РТ. Как пояснила Ирина, в свидетельствах о рождении детей имя отца указано полностью, с отчеством – Виталий Рафаэльевич Тазитдинов, а в контракте – только имя и фамилия. Органы соцзащиты пришли к выводу, что это два разных человека.

«В случае самого страшного наши дети могут остаться без помощи государства просто из-за вот таких бюрократических проволочек, — сетует супруга военного. – При этом, как мне кажется, если папа сейчас защищает Россию, то дети должны быть уверены в собственной защищённости, которую может оказать им государство. Боец не должен быть чужим для страны».

В республиканском Минтруде женщине сообщили, что доказывать родственную связь с отцом семейства ей следует в суде. Телеканал также обратился в ведомство и в прокуратуру с просьбой помочь семье Тазитдиновых.

До этого во Владимирской области семья получила компенсацию за участника СВО только после обращения прокуратуры. Мужчина из Мурома отправился в зону СВО, но там получил ранение и проходил лечение по месту жительства. В том же году у него диагностировали общее заболевание, спасти его не смогли. К этому моменту боец не получил выплату за ранение, родственникам ее также не выдали, ссылаясь на то, что категория повреждения не подпадает под предоставление выплаты. В итоге выплаты в 3 млн рублей семья добилась через суд после того, как на ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

