Шойгу раскрыл, когда Россия может ударить по Киеву

Шойгу: у России есть все, чтобы ударить по Киеву в любой момент

Удар по Киеву, о котором Москва предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», — сказал он на I Международном форуме по безопасности.

По словам Шойгу, ранее российские военные уже показали, какой силы может быть удар. Для его повторения у России есть все, подчеркнул он.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. По данным журналистов, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области, где был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

