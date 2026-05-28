СМИ: Россия начала применять системные удары по объектам в Киеве

Advance: Россия переходит к новому уровню давления на Украину

Россия переходит на новый уровень давления на Украину, начав наносить системные удары по Киеву. Об этом сообщает Advance.

В публикации отмечается, что соответствующие предупреждения были донесены до Вашингтона в рамках телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Автор материала считает, что данный шаг знаменует отход от предыдущей формулы ведения боевых действий, которая давала Москве возможность сохранять баланс между необходимостью достижения целей и поддержанием привычного уклада жизни в российском обществе.

«Россия вступает в фазу, в которой «ограниченная операция» все хуже соответствует собственной логике», — говорится в публикации.

До этого МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что украинский удар «переполнил чашу терпения», ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

