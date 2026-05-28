Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ: Россия начала применять системные удары по объектам в Киеве

Advance: Россия переходит к новому уровню давления на Украину
Stringer/dpa/Global Look Press

Россия переходит на новый уровень давления на Украину, начав наносить системные удары по Киеву. Об этом сообщает Advance.

В публикации отмечается, что соответствующие предупреждения были донесены до Вашингтона в рамках телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Автор материала считает, что данный шаг знаменует отход от предыдущей формулы ведения боевых действий, которая давала Москве возможность сохранять баланс между необходимостью достижения целей и поддержанием привычного уклада жизни в российском обществе.

«Россия вступает в фазу, в которой «ограниченная операция» все хуже соответствует собственной логике», — говорится в публикации.

До этого МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что украинский удар «переполнил чашу терпения», ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее бывший украинский депутат призвал решить политические вопросы ударом «Орешника».

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!