Российский боец поймал руками пикирующий FPV-дрон

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский боец голыми руками поймал украинский FPV-дрон в Запорожской области. Об этом рассказал его сослуживец с позывным «Агат» в беседе с РИА Новости.

Вражеский беспилотник на большой скорости приближался к позициям Вооруженных сил (ВС) России. Но военный сумел перехватить его на лету.

«Летел FPV-дрон, мой товарищ просто на лету его поймал», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, перед самым подлетом дрон снизил скорость, чем и воспользовался российский боец. Он схватил БПЛА снизу, где подвешен боеприпас. На удивление военных, дрон не сдетонировал. «Агат» признался, что для всех стало неожиданностью, что атаку ВСУ удалось остановить вручную.

До этого житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон шапкой. Мужчина рассказал, что БПЛА погнался за ним, однако тот не растерялся и бросил в него шапку. Она попала в лопасти беспилотника, из-за чего он упал и взорвался в нескольких метрах от мирного жителя.

В МЧС России призывали россиян не сбивать дроны подручными средствами. Кроме того, опасно подходить к упавшим БПЛА и трогать их. Вблизи беспилотника нельзя использовать радиоаппаратуру, мобильный телефон и устройства с GPS.

Ранее житель Московской области рассказал, как сбил дрон из ружья.

 
