Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны назвали число сбитых над РФ беспилотников

МО РФ: за ночь силы ПВО сбили 62 украинских БПЛА над территорией РФ
Valentyn Ogirenko/Reuters

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 62 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

27 мая Минобороны РФ сообщало, что почти десяток украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над регионами России в период с 8:00 до 20:00 мск.

Атаки отразили в Курской и Белгородской областях. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

В ночь на 27 мая над территорией России сбили 140 беспилотников ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!