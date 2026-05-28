В Минобороны назвали число сбитых над РФ беспилотников

МО РФ: за ночь силы ПВО сбили 62 украинских БПЛА над территорией РФ

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 62 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

27 мая Минобороны РФ сообщало, что почти десяток украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над регионами России в период с 8:00 до 20:00 мск.

Атаки отразили в Курской и Белгородской областях. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

В ночь на 27 мая над территорией России сбили 140 беспилотников ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.