В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников

МО РФ: за ночь над регионами РФ сбили 140 украинских БПЛА

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 140 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 20:00 мск 26 мая текущего года по 07:00 мск 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

