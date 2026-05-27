В двух российских регионах отразили атаки беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: в Курской и Белгородской областях сбили девять украинских БПЛА

Почти десяток украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над регионами России в период с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Атаки отразили в Курской и Белгородской областях. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

В ночь на 27 мая над территорией России сбили 140 беспилотников ВСУ. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, БПЛА перехватили над Крымом и Краснодарским краем. Налеты фиксировались и в Воронежской, Тульской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской областях.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе после ночной атаки дронов нашли контейнер со взрывчаткой. По словам главы населенного пункта, он был сброшен вместе с беспилотником.

Ранее в Белоруссии сообщили о попытках украинских БПЛА пересечь границу республики.