В Белгородской области при отражении атак БПЛА пострадали бойцы «Орлана»

Антон Ваганов/Reuters

Бойцы подразделения «Орлан» пострадали при выполнении служебных задач в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«В селе Долгое при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов», — уточняется в заявлении.

Пострадавших мужчин доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У двоих из них диагностировали осколочные ранения, у троих — акубаротравму. Медики назначили бойцам стационарное лечение.

27 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал об атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль в городе Сватово. По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека — мужчина и женщина. Они получили травмы разной степени тяжести. Еще одного мужчину спасти не удалось.

В тот же день дрон ВСУ ударил по слободе Белая в Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки пострадали четыре человека. У троих мужчин диагностировали осколочные ранения, еще у одного — акубаротравму. Глава российского субъекта добавил, что прилет зафиксировали недалеко от поселкового магазина.

Ранее в МЧС России раскрыли потери с начала специальной военной операции.

 
