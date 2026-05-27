Люди пострадали при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ЛНР

Пасечник: мужчину не спасли после атаки БПЛА на гражданский автомобиль в Сватово
Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал глава региона Леонид Пасечник.

«В Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю», — говорится в заявлении.

По словам Пасечника, 51-летний мирный житель получил несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, пострадали два человека — мужчина и женщина. У них диагностировали травмы разной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава республики.

27 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на слободу Белая в Беловском районе. Прилет зафиксировали недалеко от поселкового магазина. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения, еще один — акубаротравму. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Как отметил глава региона, также повреждения получили два автомобиля.

Ранее мужчина получил ранения из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области.

 
