Хинштейн: в курском приграничье четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ

Четверо мирных жителей получили ранения в слободе Белая Беловского района Курской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что украинский дрон ударил недалеко от поселкового магазина. Четверо мужчин получили ранения: у троих медики диагностировали множественные осколочные раны, у одного — акубаротравму. Пострадавших отправили в больницу, добавил Хинштейн.

Кроме того, в результате налета повреждены два автомобиля.

До этого 67-летняя женщина не выжила в результате удара украинского беспилотника по дому в слободе Подол Курской области.

В Минобороны ранее сообщили, что за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 140 украинских беспилотников над регионами России.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.