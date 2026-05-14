Медицинский самолет разбился в США

В штате Нью-Мексико в США разбился небольшой медицинский самолет, сообщили местные власти. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

«В четверг утром небольшой медицинский самолет потерпел крушение недалеко от города Руидосо, штат Нью-Мексико», — говорится в публикации.

На борту находились четыре человека, они не выжили, отметили власти. Причина крушения самолета неизвестна, отметил управляющий округом Линкольн Джейсон Бернс. После крушения на месте его падения возник пожар. По оценкам пожарной службы его площадь составляет около 2 га.

Накануне во Флориде потерпел крушение небольшой самолет с 11 людьми на борту. Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Ранее в Польше разбился самолет.