Губернатор уточнил информацию о пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог

Слюсарь: при атаке ВСУ на Таганрог пострадали 2 женщины, их доставили в больницу

Две женщины пострадали в результате украинской атаки на Таганрог, их доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, последствия ракетной атаки по Таганрогу принесли большое несчастье — пострадали две женщины... Пострадавшие доставлены в больницу», — написал он.

Губернатор уточнил, что одна из них находится в тяжелом состоянии. В данный момент врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья.

Утром в среду Слюсарь сообщил, что ВС РФ отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины на Таганрог. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

Глава города Светлана Камбулова рассказала, что во время атаки пострадали два человека, их госпитализировали.

Ранее Развожаев сообщил, что ВСУ атаковали Севастополь, предварительно, ракетами Storm Shadow.