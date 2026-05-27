В Липецкой области объявлена ракетная опасность

Режим ракетной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС в мессенджере «Макс».

«Внимание всем! Объявлена «ракетная опасность!» для Липецкой области», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор Андрей Клычков сообщил, что ракетная опасность объявлена на территории Орловской области. Он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а граждан, которых сирена застала на улице, зайти в ближайшее здание.

26 мая в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России с 8:00 по 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили шесть беспилотников. В ведомстве отметили: цели были ликвидированы над территориями Белгородской области, республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ.