В Минобороны РФ заявили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот России за сутки уничтожил два безэкипажных катера украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие за все время с начала боевых действий вывели из строя более 152,4 тыс. дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также украинские войска лишились 671 самолета, 284 вертолетов, более 29,5 тыс. танков и иных боевых бронированных машин, свыше 35 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 661 зенитно-ракетного комплекса, более 1,7 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, а также свыше 62,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 26 мая в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 59 беспилотников ВСУ над территорией страны. Атаки дронов отразили в Крыму и пяти областях. Среди них — Брянская, Новгородская, Курская, Смоленская и Белгородская. В ведомстве уточнили, что украинские бойцы пытались нанести удары с помощью беспилотников самолетного типа.

Ранее российские войска нанесли самый серьезный удар по Украине за все время конфликта.