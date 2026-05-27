Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

Он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а гражданам, которых сирена застала на улице, — зайти в ближайшее здание.

В ночь на 27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные сбили 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.

26 мая в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, выпущенные Вооруженными силами Украины. По информации ведомства, также были уничтожены 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Ранее американский сенатор прибыл в Киев и призвал передать Украине ракеты Tomahawk.