Военные ВС России действуют на широком участке фронта в районе Запселья и Рясного в Сумской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Между Запсельем и Рясным расстояние порядка 40 км. Следовательно, из заявления министерства обороны РФ можно сделать вывод о том, что наши военнослужащие действуют на очень широком участке фронта, поскольку расстояние между ними составляет порядка 40 км», — отметил Марочко.

26 мая в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области.

19 мая в российских силовых структурах заявили, что украинских военных, направленных под Сумы, предупредили о том, что никто из них не выживет. По словам источника, у всех военнослужащих ВСУ были взяты образцы ДНК. Биоматериал украинских военных был упакован для иностранных медицинских клиник, занимающихся трансплантацией органов, уточнили в силовых структурах.

