«Саркофаг оказался дырявым»: дрон ВС РФ поразил суперзащищенную электроподстанцию Украины

Shot: ВС РФ уничтожили защищенную ключевую подстанцию в Сумской области
Российский дрон нанес удар по «суперзащищенной» ключевой украинской электроподстанции в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Речь идет о подстанции «Сумы-Северная» в селе Песчаное, которая считается важным распределительным узлом региона, питающим весь город Сумы, большую часть промышленных предприятий и железнодорожную инфраструктуру.

Для защиты от ударов ВС РФ вокруг подстанции возвели «железобетонный саркофаг» и противодроновый металлический каркас. Однако, судя по опубликованным кадрам, оператору FPV-дрона удалось проникнуть на объект и атаковать его. По информации источника, взрыв уничтожил подстанцию, в результате чего заводы, работающие украинскую армию, остановились.

В ночь на 24 мая российские Вооруженные силы нанесли массированный удар «Орешником», «Кинжалами» и «Искандерами» по военным и производственным объектам, расположенным в Киевской области. В ВСУ признали, что им не удалось сбить «Орешник».

Ранее в ВСУ пожаловались на «серьезный дефицит» ракет.

 
