Отправленных под Сумы солдат ВСУ предупредили, что никто из них не выживет

РИА Новости: посланным под Сумы военным ВСУ сказали, что никто из них не выживет

Украинских военных, направленных под Сумы, предупредили о том, что никто из них не выживет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Перед переброской личного состава 160-й бригады ВСУ в Сумскую область у всех украинских военнослужащих были взяты образцы ДНК, а солдат ... предупредили, что никто из них не вернется живым», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что биоматериал украинских военных был упакован для иностранных медицинских клиник, занимающихся трансплантацией органов.

17 мая ТАСС сообщал, что ВСУ перебросили элитные подразделения двух бригад и одного разведывательного батальона в Сумскую область.

По словам источника агентства, Киев принял соответствующее решение в связи с «колоссальными потерями» в Сумской области.

16 мая РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Акула» сообщило, что танкисты группировки российских войск «Север» уничтожили группу украинских военнослужащих в Сумской области.

Ранее силовики рассказали о попытке ВСУ форсировать реку в Сумской области.