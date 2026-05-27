РИА: ВС РФ с начала года освободили более 100 населенных пунктов в зоне СВО

Вооруженные силы России с начала текущего года освободили в зоне специальной военной операции (СВО) 101 населенный пункт. Подсчет, основанный на данных Минобороны РФ, провело РИА Новости.

С 1 января по 26 мая ВС РФ установили контроль над 29 населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР), 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской области, 19 — в Сумской области и 3 — в Днепропетровской области.

Населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области, об освобождении которых министерство обороны сообщило 26 мая, стали 100-м и 101-м в списке.

19 мая источник в силовых структурах РФ сообщил, что командование предупредило украинских военных, направленных под Сумы, о том, что никто из них не выживет.

17 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения двух бригад и одного разведывательного батальона в Сумскую область. По данным российских силовых структур, Киев принял соответствующее решение в связи с «колоссальными потерями» в регионе.

Ранее экипаж российского танка Т-80 сорвал ротацию ВСУ в Сумской области.